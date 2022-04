Torino, 11 apr. (LaPresse) – La regina Elisabetta ha rivelato di essersi sentita “molto stanca ed esausta” dopo essere stata contagiata dal Covid-19, durante una visita al Royal London Hospital di Whitechapel in occasione dell’apertura ufficiale dell’unità Queen Elizabeth. Lo riportano i media britannici. La monarca è risultata positiva al coronavirus a febbraio, ma ha continuato i suoi doveri, nonostante soffrisse di quelli che Buckingham Palace ha descritto come “lievi sintomi simili al raffreddore”, come ricostruisce il Guardian. La regina ha ascoltato le storie del personale medico, dei pazienti e dei lavoratori che avevano utilizzato la struttura durante la pandemia e parlando con un ex paziente per il Covid ha detto che il virus “lascia molto stanchi ed esausti, vero? Questa orribile pandemia”.

