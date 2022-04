Milano, 11 apr. (LaPresse) – Sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, aggravato dalle modalità mafiose, 4 persone (già in carcere) per la morte di Emilio Solimene e Gennaro Amaro, ammazzati a colpi d’arma da fuoco nel 2014, nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli.

