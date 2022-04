Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Da cinque anni assistiamo ad attacchi continui contro l’Ungheria” in Ue, “la nostra libertà di stampa e il nostro sistema giudiziario sono garantiti come negli altri Stati membri”, “è inaccettabile questa caccia alle streghe contro il nostro Paese”. Lo ha detto Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban, intervistato a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

