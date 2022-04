Roma, 10 apr. (LaPresse) – Le autorità locali ucraine hanno riferito che a Buzova, un villaggio liberato dall’occupazione russa, nei pressi della capitale Kiev, è stata ritrovata una fossa comune con decine di corpi all’interno. Lo riporta il Guardian, precisando di non aver ancora avuto modo di verificare in maniera indipendente la notizia. Taras Didych, capo della comunità di Dmytrivka che comprende Buzova e molti altri villaggi vicini, ha detto alla televisione ucraina che i corpi sono stati trovati in un fosso vicino a una stazione di servizio. Il numero dei morti deve essere ancora confermato.

