Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Siamo al 100% con la Nato e l’Ue ma non forniremo armi a Kiev”. Lo ha detto Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban, intervistato a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “La Nato è un’alleanza difensiva che non prevede la fornitura di armamenti, questa è una decisione che spetta ai paesi membri”, ha sottolineato Kovacs, aggiungendo che l’Ungheria ha deciso di non formire armi a Kiev perché contro i propri interessi nazionali.

