Roma, 10 apr. (LaPresse) – Il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill ha lanciato un appello all’unità per respingere “i nemici interni ed esterni della Russia”. Lo riporta l’agenzia Tass. “Possa Dio aiutare tutti noi in questo momento difficile affinché la nostra patria si unisca, anche intorno alle autorità”, in modo da “respingere i nemici, sia esterni che interni”, ha detto Kirill nel suo sermone domenicale.

