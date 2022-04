Roma, 10 apr. (LaPresse) – Un officiale di polizia è stato ferito in un attacco a colpi di machete a Forest Gate nella zona est di Londra. Lo riporta The Indipendent. Il poliziotto, secondo quanto viene riportato, è stato trasportato in ospedale con ferite a un braccio.

