Torino, 10 apr. (LaPresse) – Enea Bastianini ha vinto il Gp delle Americhe per la classe MotoGp. Il pilota italiano del team Gresini Racing ha preceduto la Suzuki di Alex Rins e la Ducati di Jack Miller. Il centauro di Rimini è venuto fuori nel finale superando Miller e involandosi in solitaria verso il successo. Con questa vittoria Bastianini si riporta in testa alla classifica iridata con 61 punti, a +5 su Rins e +11 su Aleix Espargaro. Ai piedi del podio Joan Mir con l’altra Suzuki, subito davanti a Francesco Bagnaia, quinto. Grandissima rimonta di Marc Marquez, sprofondato in ultima posizione per un problema tecnico alla partenza ma capace di risalire fino al sesto posto a suon di sorpassi e giri record. Settimo Fabio Quartararo con la prima delle Yamaha. Completano la top ten Jorge Martin, Johann Zarco e Maverick Vinales, decimo con l’Aprilia.

