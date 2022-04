Tel Aviv (Israele), 10 apr. (LaPresse/AP) – I soldati israeliani hanno hanno sparato a una donna palestinese che non si è fermata a un posto di blocco in un villaggio della Cisgiordania. Il ministero della Salute palestinese ha riferito che la donna, sulla quarantina, è morta in ospedale per le ferite riportate.

