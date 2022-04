Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Draghi sta applicando un programma, che ha posto come essenziale, come l’attuazione del Pnrr e la lotta al Covid. Lui sta lavorando a questo e noi lo sosteniamo, ma ci sono forze politiche che forse annusano le elezioni con troppo anticipo”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato da Lucia Annunziata in ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Di si parla? “Tutti quelli che hanno creato casino su giustizia e catasto”, risponde.

