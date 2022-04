Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Sappiamo per chi non voteremo mai. Non bisogna dare un solo voto alla signora Le Pen”. Lo ha detto Jean Luc Melenchon commentando con i suoi sostenitori l’esito del primo turno delle elezioni presidenziali dove è giunto terzo con il 20% delle preferenze.

