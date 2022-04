Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Il dibattito che avremo nelle prossime due settimane è decisivo per il nostro Paese e per l’Europa”. Lo ha detto il presidente uscente della Francia, Emmanuel Macron, parlando dal palco dopo il primo turno delle elezioni presidenziali che lo vedono in vantaggio nelle preferenze. “Voglio una Francia che faccia parte di un’Europa forte, non una Francia che lasci l’Europa con solo l’internazionale dei populisti e degli xenofobi come alleati”, ha aggiunto.

