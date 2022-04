Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Ringrazio Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse e Fabien Roussel, che questa sera mi hanno sostenuto. Contatterò tutti coloro che vogliono lavorare per la Francia e sono pronto a inventare qualcosa di nuovo per riunire diverse sensibilità e costruire con loro un grande movimento politico di unità e di azione”. Lo ha detto il presidente uscente della Francia, Emmanuel Macron, parlando dal palco dopo il primo turno delle elezioni presidenziali che lo vedono in vantaggio nelle preferenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata