Torino, 10 apr. (LaPresse) – “Non è solo una sconfitta che faccio fatica a digerire, è una sconfitta che ci costa molto e che per certi versi non meritavamo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Per lo scudetto “ora si fa tutto più difficile, però non abbiamo altra scelta se non quella di essere professionisti – ha proseguito – Ora si ricomincia a fare le nostre cose, vincere la prossima partita. Ora però dipende dagli altri, non più da noi”. Analizzando il match, l’allenatore dei campani ha evidenziato che “loro non hanno rubato sicuramente niente, hanno fatto una partita giusta, noi siamo partiti bene ma poi loro hanno preso il controllo del centrocampo – ha concluso – Dopo il pareggio eravamo dentro la partita e poi c’è stato quell’episodio di Mario Rui, lì abbiamo preso gol ed è stato tutto più difficile, anche perché poi abbiamo preso la terza rete in un modo simile, con una palla che avevamo noi e che abbiamo gestito male. Mi dispiace perché il pubblico, la squadra e l’atteggiamento di tutta la settimana era stato quello giusto”.

