Torino, 10 apr. (LaPresse) – L’Udinese passa in pieno recupero al ‘Penzo’ (2-1) contro il Venezia nel match valido per la 32/a giornata di Serie A. Deulofeu su rigore porta avanti i friulani al 35′ del primo tempo, nella ripresa Henry al 41′ trova la rete del momentaneo pareggio. Al 93′ infatti Becao firma il gol vittoria che permette alla squadra di Cioffi di salire a 36 punti, ipotecando la salvezza. Per i veneti invece prosegue il momento no: sesto ko di fila e zona salvezza che resta lontana tre punti.

