Torino, 10 apr. (LaPresse) – Il Sassuolo batte 2-1 l’Atalanta nella gara valida per la 32/a giornata di Serie A. La doppietta di Traore, a segno al 24′ del primo tempo e al 16′ della ripresa, trascina i neroverdi contro una ‘Dea’ stanca dopo le fatiche di coppa. Inutile il gol a tempo scaduto, in pieno recupero, di Muriel. Gli emiliani salgono così a 46 punti in classifica, mentre gli orobici restano fermi a 51.

