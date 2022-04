Roma, 9 apr. (LaPresse) – Dopo i massacri di Kramatorsk e Bucha “non riesco più a piangere”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista al tabloid tedesco Bild. Rispondendo alla domanda se prova odio per Mosca, il leader ha detto: “sì, provo odio per la Russia, per i soldati russi. Quando vedo queste immagini davanti ai miei occhi, bambini assassinati senza gambe, senza braccia, provo rancore, è terribile”.

