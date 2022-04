Roma, 9 apr. (LaPresse) – Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha accusato Kiev di star “preparando una provocazione per accusare la Russia di strage a Irpin”. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti. “Agenti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina hanno in programma di portare dall’obitorio dell’ospedale cittadino di Polevoy Street al seminterrato di uno degli edifici alla periferia orientale di Irpin corpi dei residenti locali uccisi dai bombardamenti dell’artiglieria di Kiev. Poi sarà organizzata una messa in scena con sparatorie e la distruzione del presunto ‘gruppo di intelligence russo’ arrivato a Irpin ‘per uccidere testimoni di crimini di guerra russi'”, ha detto il portavoce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata