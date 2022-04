Roma, 9 apr. (LaPresse) – “Non ci volteremo dall’altra parte. Nelle ultime settimane il Governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare i rifugiati ucraini nelle loro spese quotidiane, cibo, medicine e materiale scolastico. Complessivamente abbiamo stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere gli ucraini che arrivano in Italia e 110 milioni in assistenza finanziaria per il governo ucraino”. Così il premier Mario Draghi in un video messaggio inviato per la campagna di raccolta fondi internazionale “Stand up for Ukraine”.

