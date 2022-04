Roma, 9 apr. (LaPresse) – Il primo ministro britannico “si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky e dimostrare solidarietà al popolo ucraino”. Così Downing Street in merito al viaggio a sorpresa di Boris Johnson nella capitale Ucraina. Lo riporta Sky News. “Saranno discussi il sostegno a lungo termine del Regno Unito all’Ucraina e un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari”.

