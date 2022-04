Roma, 9 apr. (LaPresse) – I militari russi che si sono accampati per settimane a Chernobyl hanno commesso azioni sconsiderate nella zona, una delle più tossiche al mondo, e sono arrivati perfino a toccare materiale radioattivo a mani nude. Lo ha raccontato al New York Times Valeriy Simyonov, ingegnere capo per la sicurezza del sito nucleare di Chernobyl. Le forze russe hanno vagato per il terreno con bulldozer e carri armati, hanno scavato trincee e bunker esponendosi a dosi potenzialmente dannose di radiazioni. Simyonov ha affermato che l’esercito russo ha schierato degli esperti in materia di nucleare ma che questi avevano poca influenza sui comandanti dell’esercito. I militari sembravano infatti più preoccupati di pianificare l’assalto a Kiev, ha affermato Simyonov.

