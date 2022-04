Roma, 9 apr. (LaPresse) – “Siamo i migliori cittadini italiani che esistono. Il vostro affetto e il vostro calore mi vanno nel profondo del cuore. Oggi riprendiamo dopo quasi 3 anni ad incontrarci in presenza, a parlarci negli occhi, a ragionare insieme sul nostro futuro, su quello del paese che amiamo. Quella di oggi potrebbe essere una nuova discesa in campo. Come allora, guardando al futuro, coscienti delle nostre idee, valori, programmi. Siamo assolutamente importanti per il futuro dell’Italia. Siamo in politica perché rappresentiamo qualcosa che in Italia non è mai esistito prima. 28 anni fa abbiamo proposto un modello profondo”. Così Silvio Berlusconi dal palco della convention di Forza Italia a Roma.

