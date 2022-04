Roma, 9 apr. (LaPresse) – E’ accordo tra (quasi) tutti i capigruppo della maggioranza in commissione Giustizia della Camera sulla riforma del Csm. Sulla legge elettorale la quadra è stata trovata sul sorteggio delle Corti d’appello per andare a formare i collegi elettorali, attraverso un sistema che resta maggioritario binominale con un correttivo proporzionale. Sulla separazione delle funzioni, viene spiegato, è consentito un solo passaggio da giudice a pm e viceversa entro i 10 anni. Un accordo di massima che prevede il ritiro degli emendamenti da parte delle forze di maggioranza tranne Italia Viva., che come annunciato, voterà le sue proposte di modifica e la Lega che non avrebbe dato garanzie sul voto di quegli emendamenti che riguardano i temi oggetto dei referendum sulla giustizia (tra cui anche la separazione delle funzioni).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata