Roma, 9 apr. (LaPresse) – “In diminuzione questa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (22%) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 43% nella fascia d’età 5- 11 anni, il 39% nella fascia 12-19 anni”. E’ quanto si legge nel report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità sul Covid-19. “Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 3.418.325 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 16.690 ospedalizzati, 371 ricoverati in terapia intensiva e 53 deceduti”, si legge.

