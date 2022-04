Milano, 9 apr. (LaPresse) – L’Inter non sbaglia e conquista tre punti fondamentali in ottica corsa scudetto battendo a San Siro per 2-0 il Verona. I gol entrambi nel primo tempo con Barella (22′) e Dzeko (29′). I nerazzurri sono ora a 66, un punto dietro al Milan e a pari punti con il Napoli, avendo giocato lo stesso numero di partite (31). Milan e Napoli devono ancora giocare in questo turno, mentre l’Inter deve recuperare la partita con il Bologna, il prossimo 27 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata