Milano, 9 apr. (LaPresse) – Empoli e Spezia, entrambe ormai quasi al sicuro in chiave salvezza, non si fanno male in uno degli anticipi del sabato della 32esima giornata di serie A. Tra toscani e liguri termina 0-0. Ora Empoli e Spezia salgono in classifica rispettivamente a 34 e 33 punti, al 12 e 15esimo posto.

