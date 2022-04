Torino, 9 apr. (LaPresse) – La Juventus supera 2-1 in rimonta il Cagliari nella gara valida per la 32/a giornata di Serie A. Joao Pedro illude i sardi sbloccando il risultato al 10′, de Ligt pareggia i conti al 45′ di testa su cross di Cuadrado. Nella ripresa Vlahovic mette la firma al 30′ siglando il gol vittoria. La squadra di Allegri sale così a 62 punti, a +8 sulla Roma impegnata domani in casa contro la Salernitana. I sardi invece, al quinto ko consecutivo in campionato, restano fermi a 25, appena tre punti sopra la zona retrocessione.

