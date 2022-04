Roma, 9 apr. (LaPresse) – “Abbiamo reso possibile l’esistenza di un centrodestra di governo, un centrodestra che senza di noi non sarebbe mai esistito. Non esisterebbe oggi e non potrebbe esistere neppure per il futuro”. Così Silvio Berlusconi dal palco della convention di Forza Italia a Roma.

