Roma, 8 apr. (LaPresse) – “I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Mancando della forza e del coraggio di affrontarci sul campo di battaglia, distruggono cinicamente i civili. È una malvagità che non ha limiti. E se non viene punita, non si fermerà mai”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi all’attacco contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk nella regione di Donetsk in cui sono morte almeno 30 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata