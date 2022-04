Bruxelles, 8 apr. (LaPresse) – “Era importante iniziare la mia visita a Bucha. Perché a Bucha la nostra umanità è andata in frantumi. Il mio messaggio al popolo ucraino: i responsabili delle atrocità saranno assicurati alla giustizia”. Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua visita in Ucraina.

