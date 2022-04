Roma, 8 apr. (LaPresse) – “Quando le ostilità militari saranno concluse si aprirà comunque una fase di tensioni nei rapporti commerciali e nei mercati delle materie prime, con inevitabili ripercussioni per un’economia fortemente dipendente dall’estero come quella italiana”. Lo scrive l’Upb nella sua validazione del quadro macroeconomico del Def. “Il conflitto in corso alle porte dell’Unione rappresenta certamente il rischio maggiore, su tutti gli orizzonti di previsione. Se nell’immediato la guerra ha determinato bruschi incrementi nei prezzi, qualora perdurasse potrebbe causare restrizioni negli approvvigionamenti non solo dei prodotti energetici, ma anche per l’agricoltura e nella metallurgia. La crisi in corso ha messo in evidenza l’eccessiva dipendenza dell’Italia da pochi paesi produttori, esponendola a potenziali shock negativi dovuti all’instabilità dei fornitori”, continua.

