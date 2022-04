Cagliari, 8 apr. (LaPresse) – Le industrie italiane sopravvissute alla pandemia non possono fermarsi a causa dei prezzi dell’energia e della difficoltà di approvvigionamento di materie prime causati dal conflitto altrimenti “si crea un circolo vizioso che colpisce oltre alle industrie, l’occupazione, l’economia, il gettito erariale, le banche e loro azionisti”. Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, al XXV congresso Acri a Cagliari. Secondo Patuelli, “non dobbiamo rassegnarci ma non bastano i sussidi, servono azioni strategiche”. In quest’ottica, ha sottolineato Patuelli, è corretto l’impegno di Unione europea, governo e Eni “per trovare nuove fonti di approvvigionamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata