Torino, 8 apr. (LaPresse) – Il primo ministro Fumio Kishida ha annunciato che il Giappone applicherà ulteriori sanzioni contro la Russia per presunti “crimini di guerra” in Ucraina, vietando le importazioni di carbone e vodka, congelando i beni detenuti dai principali istituti di credito Sberbank e Alfa Bank e interrompendo nuovi investimenti. Le misure sono volte ad aumentare la pressione economica e diplomatica sulla Russia per prevenire un’ulteriore escalation della guerra in Ucraina e portare a un cessate il fuoco, ha detto Kishida in una conferenza stampa. Il governo amplierà l’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni a circa 550 dagli attuali 400, compreso il presidente russo Vladimir Putin.

