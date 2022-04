Milano, 8 apr. (LaPresse) – Sono 121mila i bambini “deportati con la forza” in Russia dall’Ucraina. Lo ha dichiarato la commissaria per i diritti di Kiev, Lyudmila Denysova, in una dichiarazione su Facebook citata dal Guardian. In totale, secondo i dati da lei forniti, sono oltre 600mila le persone ucraine portate a forza in Russia. Gli abitanti di Izyum, nella regione di Kharkiv, stati trasferiti in Russia, ha sottolineato. “Non è la prima volta che le truppe russe usano tali tattiche. Dopo aver portato la città a una situazione critica, il nemico offre un corridoio condizionale verso la Russia, apparentemente per salvare le persone, senza lasciare loro alcuna scelta”, ha detto la commissaria.

