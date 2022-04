Torino, 8 apr. (LaPresse) – Un gruppo di hacker, probabilmente legato alla Bielorussia, ha tentato di compromettere gli account Facebook del personale militare ucraino e ha pubblicato video da account hackerati nei quali veniva chiesto all’esercito ucraino di arrendersi. Lo riporta l’ultimo security report di Meta, la società madre di Facebook. La campagna di hacking, precedentemente chiamata ‘Ghostwriter’ dal personale che si occupa della sicurezza, ha tentato di compromettere “decine” di account, ma ha avuto successo solo in pochi casi. Nei casi in cui hanno avuto successo, gli hacker dietro Ghostwriter sono stati in grado di pubblicare video che sono poi stati bloccati da Meta, evitando la ricondivisione.

