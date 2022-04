Bruxelles, 8 apr. (LaPresse) – Sul tavolo del Consiglio Ue Esteri di luendì non ci sarà la discussione sull’embargo al petrolio verso la Russia. Lo ha annunciato un’alta funzionaria Ue in vista della riunione dei ministri degli Esteri a Lussemburgo. Ieri l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, aveva affermato che la questione sarebbe stata affrontata nella riunione di lunedì. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il quinto pacchetto di sanzioni aveva detto che l’Esecutivo Ue stava lavorando allo stop al petrolio.

