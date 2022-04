Bruxelles, 8 apr. (LaPresse) – “L’impatto totale dei cinque pacchetti di sanzioni dell’Ue sull’economia russa ha un valore totale di 22,8 miliardi di euro per le esportazioni (il 25% delle esportazioni dell’Ue pre-invasione verso la Russia) e tra i 13,5 e i 17 miliardi di euro per le importazioni”. Lo riferisce il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, su Twitter. “Tra le misure altri divieti all’esportazione (del valore di 10 miliardi di euro) nelle aree in cui la Russia è vulnerabile a causa dell’elevata dipendenza dalle forniture dell’Ue: informatica quantistica, semiconduttori avanzati, macchinari sensibili, trasporti e prodotti chimici. Divieti di esportazione anche per catalizzatori specializzati da utilizzare nell’industria delle raffinerie. Ciò continuerà a degradare la base tecnologica e la capacità industriale della Russia. Al divieto di esportazione esistente sono stati aggiunti carburanti per aerei e additivi per carburanti, che possono essere utilizzati dall’esercito russo”, ha aggiunto Dombrovskis, “abbiamo aggiunto divieti di importazione (del valore 5,5 miliardi di euro) su prodotti come cemento, prodotti in gomma, legno, alcolici (inclusa la vodka), liquori, frutti di mare di alta gamma (incluso il caviale) e una misura antielusione contro la potassa. Ciò contribuirà anche a colmare le scappatoie tra Russia e Bielorussia. Infine, abbiamo pubblicato una guida per gli Stati membri dell’Ue per aiutare a prevenire le minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico dell’Ue da investimenti russi e bielorussi. Chiediamo agli Stati membri di istituire urgentemente adeguati meccanismi di controllo degli investimenti, se non lo hanno già fatto”.

