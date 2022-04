Roma, 8 apr. (LaPresse) – Quanto accaduto a Kramatorsk fa parte degli “orrori che sta causando l’esercito russo in Ucraina”, “dobbiamo smetterla di dubitare di questi orrori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite a ‘Diario di guerra’, su Rete4. “L’esercito russo ha lanciato razzi su una stazione dove c’erano civili che stavano cercando di prendere un treno per andare via dalle zone di guerra”, ha aggiunto il ministro.

