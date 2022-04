Roma, 8 apr. (LaPresse) – “Putin in questo momento non sta dimostrando di volere la pace, il suo esercito continua con allucinanti azioni di orrore e di morte, ed è anche per questo che lo stiamo colpendo con le sanzioni, perché gli dobbiamo togliere i soldi per finanziare questa guerra che, altrimenti, continuerà all’infinito”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite a ‘Diario di guerra’, su Rete4.

