Roma, 8 apr. (LaPresse) – “Non vogliamo aumentare il ritmo della guerra in Ucraina e per questo sosteniamo i negoziati. Abbiamo un canale aperto con Putin, il presidente Draghi lo ha sentito. Il ministero degli Esteri italiano e l’ambasciatore a Mosca hanno canali diretti aperti con i russi per arrivare a un cessate il fuoco e alla pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite a ‘Diario di guerra’, su Rete4.

