Torino, 8 apr. (LaPresse) – Dietro all’esecuzione di militari russi catturati e sdraiati sulla strada con le mani legate, il cui video ha fatto il giro del web e secondo il New York Times sarebbe autentico, stando a media internazionali ci sarebbe il comandante della legione georgiana che combatte con Kiev, Mamuka Mamulashvili. Mamulashvili ha dichiarato che la sua unità non avrebbe fatto prigionieri soldati russi, come rivendicato anche sulla sua pagina Facebook.

