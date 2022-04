Bruxelles, 8 apr. (LaPresse) – “Sto lanciando un progetto del valore di 7,5 milioni di euro per sostenere la raccolta di dati sulle persone scomparse”. Così in un tweet l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, durante la sua visita in Ucraina.

