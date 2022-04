Bruxelles, 8 apr. (LaPresse) – “La nostra missione civile Euam Ucraina sosterrà il procuratore generale ucraino fornendo formazione e attrezzature a sostegno delle indagini e della raccolta di prove” sui crimini di guerra di Bucha. Così in un tweet l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, durante la sua visita in Ucraina.

