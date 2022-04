Los Angeles (California, Usa), 8 apr. (LaPresse/AP) – “Accetto e rispetto la decisione dell’Academy”, ha affermato Will Smith in una dichiarazione, dopo aver appreso di essere stato bandito dagli Oscar per 10 anni. L’Academy si è anche scusata per non aver gestito subito la situazione e aver permesso a Smith di rimanere e ritirare il premio come miglior attore.

