Torino, 8 apr. (LaPresse) – Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha espresso la sua condanna per l’uccisione di civili israeliani ieri sera in una sparatoria nel centro di Tel Aviv e ha ribadito che !l’uccisione di civili palestinesi e israeliani porta solo a un ulteriore deterioramento della situazione, specialmente durante il mese sacro del Ramadan e le imminenti festività cristiane ed ebraiche. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Abbas ha sottolineato “il pericolo delle continue e ripetute incursioni alla moschea di Al-Aqsa e le azioni provocatorie di gruppi estremisti di coloni” e ha messo in guardia contro lo sfruttamento di questo incidente “per compiere attacchi e reazioni contro il nostro popolo palestinese da parte di coloni e altri”, aggiungendo che “una pace permanente, globale e giusta è la via più breve e diretta per fornire sicurezza e stabilità ai popoli palestinese e israeliano e ai popoli della regione”.

