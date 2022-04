Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Se c’è qualcuno che sta cercando di far cadere il Governo va cercato a destra, non nel campo dei progressisti. Chi sta cercando di far cadere il Governo sta a destra. I cittadini e le imprese hanno bisogno di un Governo che lavora”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘Live In’ di SkyTg24 a Bari, rispondendo a una domanda sulle ultime mosse dei Cinquestelle a proposito del dibattito in maggioranza sull’aumento delle spese militari.

