Roma, 8 apr. (LaPresse) – “La distribuzione del metano per autotrazione rischia il default”. A lanciare l’allarme è Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli-Assoenergia, nel corso della conferenza stampa organizzata insieme a Federmetano e Assogasmetano, e chiede al Governo di “accendere un faro sul settore” con “un intervento urgentissimo di protezione come fatto contro il caro benzina. Il prezzo del gas è fuori controllo. Consumatori e distributori sono stremati, mentre il Governo da mesi lucra un extragettito Iva dovuto all’aumento dei prezzi. Sono risorse – afferma Rossetti – che vanno restituite immediatamente ai consumatori sotto forma di taglio dell’Iva, o qualunque altro tipo di calmiere. Purché si faccia, ripeto, immediatamente”. A rischio c’è “un’intera filiera che è pilastro della mobilità a basse emissioni. Anni di investimenti pubblico privati rischiano di andare in fumo: car makers a gas, settore distributivo, autotrasporto, consumatori finali. Dalla capacità di salvaguardare questi investimenti dipendono la sicurezza energetica europea e il raggiungimento dei target ambientali e climatici del Green New Deal. Il Governo non può restare indifferente”, ribadisce il presidente di Assopetroli-Assoenergia.

