Parigi (Francia), 8 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di non temere di perdere le elezioni presidenziali nonostante il gradimento degli elettori per la rivale di estrema destra, Marie Le Pen, sia cresciuto nei sondaggi prima del voto di domenica. “Ho lo spirito di conquista piuttosto che lo spirito di sconfitta”, ha detto Macron in un’intervista con la radio Rtl l’ultimo giorno della campagna. Ma ha aggiunto: “Niente è mai scontato”.

