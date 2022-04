Roma, 8 apr. (LaPresse) – “FI non si fida di Draghi quando dice che le tasse non aumenteranno? I ministri di FI si sono battuti in Cdm perché la delega fiscale fosse neutra rispetto all’aumento delle tasse sulla casa. Abbiamo ottenuto un inciso che chiarisce bene che quella delega non comporterà un aumento, tanto che abbiamo votato a favore in Cdm. Però capisco che FI voglia maggiori rassicurazioni sul tema della casa”. Così la ministra per il Sud e la Coesione territoriale e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, intervenendo al ‘Live In’ di SkyTg24 a Bari.

