Bruxelles, 8 apr. (LaPresse) – La Commissione europea ha istituito con gli Stati membri una piattaforma dell’Ue per l’acquisto comune di gas, Gnl e idrogeno. Come concordato dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo del 25 marzo, si tratterà di un meccanismo di coordinamento volontario, che riunirà la Commissione e gli Stati membri, sostenendo l’acquisto di gas e idrogeno per l’Unione, sfruttando in modo ottimale il peso politico e di mercato collettivo dell’Ue. Ieri si è svolto un primo incontro virtuale, presieduto dalla direttrice generale dell’Energia, Ditte Juul Jørgensen, con i rappresentanti dei 27 Stati membri, per mettere a punto l’iniziativa. La piattaforma – scrive la Commissione – contribuirà a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare per il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas in tempo per il prossimo inverno, in linea con la proposta della Commissione presentata il 23 marzo. Si occuperà inoltre di un uso ottimale delle infrastrutture del gas esistenti e rafforzerà la cooperazione a lungo termine con i principali partner nella fornitura, estendendosi anche all’idrogeno e alle energie rinnovabili, possibilmente attraverso protocolli d’intesa.

